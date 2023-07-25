Rize'de kiracı ile ev sahibi arasında kavga: Ölü ve yaralılar var!

Rize'de ev sahibi ile kiracısı arasında "kira artışı" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi M.K. (27), kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni H.A. (26) ile buluştu.

Kira artışını fazla bulan H.A. ve yanındaki arkadaşları, ev sahibi M.K. ile tartıştı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ev sahibi M.K.'nın bıçakla saldırdığı H.A. ve 2 arkadaşı, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan bıçak darbesi alıp ağır yaralanan H.A. ve iki arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)