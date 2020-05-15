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Rize'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:21:38 -
Rize'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Yıldız (44) yönetimindeki 53 RU 226 plakalı kamyonet, Derepazarı ilçe merkezinde Eriklimanı Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı üzeri yan yolda, S.K. (45) yönetimindeki 53 AN 139 plakalı Derepazarı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yıldız hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Y.Y. (39), M.Y. (16), M.H.Y. (19) ile özel halk otobüsü sürücüsü S.K ve otobüste yolcu olarak bulunan S.T. (52) ile N.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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