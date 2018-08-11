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Rize'de 'Erdoğan' heyecanı! Birbirleriyle yarıştılar

Baba ocağı Rize'de bulunan Başkan Erdoğan'ı görüntülemek isteyen hemşehrileri büyük çaba sarfetti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:40
Rize'de 'Erdoğan' heyecanı! Birbirleriyle yarıştılar

Geceyi, Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te evinden ayrıldı.

Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyenleri makam aracından selamlayan Erdoğan, ilçedeki futbol sahasına geldi.

ERDOĞAN'I GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Futbol sahası çevresinde ve binaların balkonlarında toplanan vatandaşlar, cep telefonları ile Erdoğan'ı görüntülemek için seferber oldu.

Helikoptere binen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya hareket etti.
 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:40
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  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rize
  4. Güneysu

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