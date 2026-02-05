Rize'de dev randevu öncesi Recep Uçar'dan iddialı çıkış! "Galatasaray güçlü ama hedefimiz galibiyet"
Trendyol Süper Lig’in 2026 yılı zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi Çaykur Rizespor cephesinden ilk mesajlar geldi. Rize ekibinin deneyimli teknik patronu Recep Uçar, sahalarında ağırlayacakları son üç yılın şampiyonu Galatasaray hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, sahadan üç puanla ayrılmak istediklerinin altını çizdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların kadro kalitesine dikkat çeken Uçar, taraftar desteğiyle bu zorlu engeli aşacaklarına inandığını belirtti.
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a karşı oynanacak karşılaşmanın zorluğuna değindi. Rakibin kim olduğuna bakmadan hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getiren Uçar, "Kendi periyodumuzda oynadığımız 6 lig maçının 4'ü çok zorlu deplasmanlardı; Konya, Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir. Bu maçların hepsinde puana çok yakındık. İç sahada oynadığımız Eyüp maçını kazandık, Alanya maçını ise erken kırmızı kartla 11'e 10 oynadık. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. Galatasaray son üç yılın şampiyonu, çok güçlü bir kadroya sahip ve Okan Hoca ile çok iyi işler yapıyorlar. Ama rakipten bağımsız olarak bizim hedefimiz sahamızda kazanmak" diye konuştu.
Taraftara çağrı
Son haftalarda taraftarların yüzünü güldüremediklerinin farkında olduklarını söyleyen Uçar, "Taraftarımızdan ricam, o gün stadı tamamen doldurmaları ve son dakikaya kadar oyuncularımıza destek vermeleri. Biz de onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"Transfer istemiyorum demedim"
Transfer konusunda yanlış anlaşılmalar olduğunu belirten Uçar, "Transfer istemiyorum demedim, aksine transfer istiyoruz. Şu an görüştüğümüz bir iki oyuncu var. Ofansif orta saha ve santrafor bölgelerine dokunmak istiyoruz. Transfer bazen oyuncu, bazen kulüp, bazen de ülke tercihi nedeniyle son anda olmuyor ama inşallah en az bir transferi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Spor
