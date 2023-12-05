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Yerel Rize'de denizde kaybolan kadın...
Yerel

Rize'de denizde kaybolan kadın...

Yeniakit Publisher
2023-12-05 13:27:00 -
Rize'de denizde kaybolan kadın...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

Sahil Mahallesi mevkiinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Olumsuz hava koşullarının güçleştirdiği arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tekneyle açık denizde, diğer görevlilerde kıyıda yürütüyor.

Helikopterle de havadan destek verilen çalışmalarda AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.
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