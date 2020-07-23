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Aktüel

Rize'de denizde kalp krizi geçiren kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:49:23 -
Rize'de denizde kalp krizi geçiren kişi öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Ardeşen Küçük Liman mevkisinde serinlemek için denize giren Necat İslamoğlu, yüzdüğü sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince denizden çıkarılan İslamoğlu'nun, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emekli ilkokul müdürü olduğu öğrenilen İslamoğlu’nun cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.



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