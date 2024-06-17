Rize'de değişmeyen bayram geleneği

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri atalarından gelen bayramlaşma geleneğini sürdürüyorlar.

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneklerini sürdürüp, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor. Bayram namazı ile başlayan bayramlaşmalar mahalle boyunca kalabalıklaşarak devam ediyor. Hiçbir küskünlüğün olmadığı mahallede yaklaşık 100 hane ziyaret edilerek bayramlaşılıyor. Evlerin ziyareti esnasında da geceden hazırlanan ikramlar dağıtılıyor. Evlerin kapılarında ise haşlanmış yumurtalar herkes için hazırlanıyor. Toplanan haşlanmış yumurtalar ile sonrasında mahalleli hangisinin kırılıp kırılmadığına dair kendi aralarında yarışıyor. Son olarak da bir vatandaş çay alım yerinde balkon konuşması yaparak günü sonlandırıyor. Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini her yıl sürdürmeye çalışan mahalle halkı çocuklarına da bu geleneği aşılamaya çalışıyor.

“Biz senelerce bu geleneği sürdürüyoruz”

Yıllardır kendi geleneklerini sürdürdüklerine vurgu yapan Recep Kalender, “Biz bayramlaşma etkinliğimize ilk önce camiden başlıyoruz. Akabinde mahalledeki evleri tek tek gezmeye başlarız. Onlar da ellerinde ne varsa böreği, baklavası, helva gibi farklı şeyler yaparak herkes sabahın 6'sında bizi karşılar. Biz senelerce bu geleneği sürdürüyoruz. Sürdürmeye de aynı heyecanla devam ediyoruz. Antalya, Bodrum gibi yerlere giden arkadaşlara söylüyorum, biraz da kendi evlerinize gidin. Bayramlar bunun içindir. Tatili başka zamana sakla. Şimdi yumurta bizim için çok önemli. Kabuğu en sert olan başarılı oluyor. Bu aramızda yaptığımız neşeli bir oyun. Kimin yumurtası en başarılıysa o artık göğsünü kabartarak mahallede ben birinciyim diyerek aramızda şakalaşma olur. Bağlılıklar devamlı oluyor. Biz akrabalarımız ve en yaşlımız olmak üzere ellerini öpüyoruz. Onlar o kadar seviniyor ki. Bunları esirgemeyelim. Bunlar çocuklarımıza da aşılansın. Bu bilince kavuşsunlar çünkü kaybettiğimiz şeyler arasında artık. Bizde canlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz”

Her bayram geleneklerini sürdürdüklerini ifade eden Sonnur Kalender, “Her bayram arife gününden başlarız. Baklavalarımızı, Laz böreklerimizi, sarmalarımızı sarmaya başlarız. Büyük bir heyecanla çocuklarımıza, eşimize yeni kıyafetler alırız. Biz bu tarihi geleneği uygulamayı seviyoruz. Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da geleneğimizi sürdürüyoruz. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İkram bizim için çok önemli” dedi.

“Bizim bayramlarımız gerçekten şahane”

Bayramları unutturmamaya çalıştıklarını belirten Samiye Kalender ise, “Bayram geleneğimiz gerçekten çok güzel. Biz elimizden geldikçe bir şeyler hazırlıyoruz. Bizim bayramlarımız gerçekten şahane. Unutturmuyoruz. Gerçekten gençlerimiz de eskiden beri bu kalabalık devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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