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Yaşam Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaşam

Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 79 yaşındaki Yerişan Öztürk, boynundaki atkının matkaba dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:23:00 -
Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan 79 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak

Atkısı matkaba dolandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti.

Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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