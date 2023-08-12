Rize'de araç dereye yuvarlandı
Rize'de hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Camidağı köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HAM 175 plakalı aracın sürücüsü S.T. (30) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile B.K.'yi (14) ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.