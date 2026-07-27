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Yerel Rize’de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
Yerel

Rize’de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

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Rize’de yol çalışması yaparken kontrolden çıkarak 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı.

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yücehisar köyü Ürünlü Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yol çalışması yaptığı öğrenilen Muhammed Arif Çepnioğlu idaresindeki iş makinesi kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. İş makinesinin takla attığı sırada araçtan dışarıya atlayan sürücü Çepnioğlu yaralandı.

Bulunduğu yerden çıkamayan Çepnioğlu için olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler tarafından sedyeye ile yola kadar taşınan sürücü sağlık ekiplerine sevk edildi. Çepnioğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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