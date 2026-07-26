Mezarlıkta alçak pusu: AK Parti'li yönetici, oğlu ve yeğeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Dehşet olay Batman Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk'e silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlar hızla kaçarken 3 isim de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.