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Eğitim Rize okullar tatil mi 17 Mart | Rize okullar kaç gün tatil?
Eğitim

Rize okullar tatil mi 17 Mart | Rize okullar kaç gün tatil?

Rize okullar tatil edildi mi? Rize’de günlerdir yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle ilde eğitime ara verildi. Öğrenciler ise yarın yani 17 Mart’ta Rize’de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 16:01:00 -
Rize okullar tatil mi 17 Mart | Rize okullar kaç gün tatil?

Rize okullar kaç gün tatil? Rize’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, Rize’de okullar ne zamana kadar tatil?

Rize okullar tatil mi 17 Mart | Rize okullar kaç gün tatil?

Rize’de günlerdir etkili olan kar yağışı sebebiyle öğrenciler okullarına gitmiyor. Kar yağışının aynı yoğunlukta devam etmesi beklenirken; öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını  araştırıyor. Şimdilik 17 Mart’a ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

16 Mart’a ilişkin valilikten yapılan açıklamada “İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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