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Yaşam Rize güncel risk haritası | Rize’de kaç korona vakası var?
Yaşam

Rize güncel risk haritası | Rize’de kaç korona vakası var?

Rize vakalar azalıyor mu? Koronavirüs salgınında uzun zamandın Doğu Karadeniz’de vakalar çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Rize’de yaşayanlar risk durumunun değişip değişmeyeceğini araştırıyor. Peki, Rize kırmızıdan turuncuya döndü mü? Rize vakalar azalıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:23:00 -
Rize güncel risk haritası | Rize’de kaç korona vakası var?

Rize 1 Mart’ta açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kırmızı renkli iller arasındaki Rize’de yeme-içme mekanları kapalı durumda. Söz konusu işletmeler yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veriyor. Pazar günleri ise kırmızı ve turuncu illerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, Rize risk haritası değişti mi?

Rize güncel risk haritası | Rize’de kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

Rize’de her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 188,18 olarak açıklandı.

Rize’de vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak 15 Mart’ta risk haritası güncellenmedi. Bir sonraki kabine toplantısında risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Rize’de vakalar düşer ve renk turuncuya dönerse yeme-içme işletmeleri hizmet vermeye başlayacak.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

 

 

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