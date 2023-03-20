Rize, çaydan 1.3 milyon $ kazandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ilk 2 ayın verimli geçtiğini söyledi. Gürdoğan, ocak-şubatta çay ihracatının yüzde 40’ının Rize’den gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentten bu dönemde 372 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 1 milyon 323 bin 752 dolar kazanç sağlandığını belirtti. Gürdoğan, Rize’den 11 ülkeye çay satıldığına dikkat çekerek, şunlara işaret etti: “Belçika, Almanya ve Hollanda en fazla satış yapılan 3 ülke oldu. Belçika’ya 1 milyon 121 bin 477, Almanya’ya 70 bin 494 ve Hollanda’ya 49 bin 495 dolar tutarında çay gönderildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Krallık, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan’a da bu dönem ihracat yapıldı.”

Beklenti büyük

Gürdoğan, Rize’den geçen yılın aynı döneminde 295 ton çay ihracatından 574 bin 569 dolar kazanç sağlandığına hatırlattı.

İhracatın miktarda yüzde 26, değerde yüzde 130 arttığını, bu artışın süreceğine inandıklarını ifade etti. Gürdoğan, çayın kent, bölge ve ülke için önemli ihraç ürünü olduğunu vurguladı. İhracattan beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.