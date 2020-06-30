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Gündem

Rıza Zelyut'un canlı yayındaki skandal sözlerine bomba cevap!

Ecdadımıza "oğlancı" iftirası atacak kadar Osmanlı'ya kin besleyen Toplumsal yazarı Rıza Zelyut, katıldığı bir televizyon programında İslam düşmanlığı yaparak tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:33:00 - 2020-06-30 17:39:18

Aydınlık'ın eski ahlaksız yazarı Rıza Zelyut, CHP yandaşı Halk TV’de moderatör Ayşenur Arslan'ı sevince boğan açıklamalar yaptı.

Rıza Zelyut, koronavirüs gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, '1 litre kolonya binlerce duadan etkili' diyerek açıkça İslam düşmanlığı yaptı.

Dünya koronavirüsten kırılırken Türkiye'nin başarılı kriz yönetimini baltalamaya çalışan Zelyut'un skandal sözleri ise CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ı sevindirdi.

Kolonyanın koronavirüsü ortadan kaldırdığını söyleyerek Allah'ın hükmünü yoksayan İslam düşmanı yazarın beyin yakan açıklamaları sonrası, duyarlı vatandaşlar Zelyut'a cevapları sıraladı.

İşte gelen o tepkiler:

 

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Yorumlar

Ers61

Bir mikrop konuşmuş işte; itibar etmeye gerek yok. Cehennem lüzûmsuz değildir.
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Yılmaz

Alevi maskeli ateistler bunlar...
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