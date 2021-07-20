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Spor Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak
Spor

Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:15:00 -
Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile birer olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en önemli altın madalya umutlarından biri olacak.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza, Tokyo Olimpiyatları öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza, organizasyon tarihinde 10. şampiyonluğuna ulaştığını hatırlattı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, "Olimpiyatlar öncesi büyük şampiyonada şampiyon olmak insanı daha bir motive ediyor. Ama en önemlisi olimpiyata çok formda, çok güçlü ve sakatlık olmadan gidebilmek. İnsana gerçekten inanılmaz moral veriyor. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar her şey yolunda." diye konuştu.

Rıza, sakatlığının bulunmadığını belirterek, "Bir sakatlığım yok. İnanılmaz da antrenman yapıyorum, çok yoğun çalışıyorum. Önümüzdeki süreci de iyi şekilde geçirip Tokyo'ya gidip, hem orada dinlenmek hem de ter antrenmanlarını yapmak ve maça hazırlanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah ülkemize şampiyonlukla dönmek nasip olur"

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Rıza, Tokyo 2020'de tek hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Bunun için gerekli çalışmaları yaptığını söyleyen Rıza, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda kendimi çok kasıyordum. 'Olmazsa olmazım' gibi düşünüyordum ama şimdiye kadar çalıştım, buna çok iyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Artık nasibimde varsa olur, nasibimde yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü elimden gelen bütün gayreti, çabayı, çalışma azmini göstermiş bulunmaktayım. Oraya çıkacağım, olimpiyat şampiyonluğu için savaşacağım. İnşallah ülkemize şampiyonlukla dönmek nasip olur. Eğer olmazsa da yapacak bir şey yok. Gereken her şeyi yaptığım için içim rahat. Kendimi de bu yönden olmazsa olmazım diye kasmak istemiyorum."

Rıza Kayaalp, baba olduktan sonra hayata bakış açısının da değiştiğini dile getirdi.

Kamplardan eve artık adeta "koşa koşa" geldiğini belirten Rıza, "İnanılmaz derecede çekim gücü var. Kamptan Ankara'daki programa daha önceden gelmek için belki erinirdim ama şimdi koşa koşa geldim. Çünkü evde 5 dakikada olsa görebileceğimiz yavrumuz var. Hayat benim için inanılmaz derece değişti. Tabii ki evlenince eşimiz de bizim değerlimiz ama çocuk daha bir başka oluyor. İnanılmaz bir duygu." şeklinde konuştu.

 

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