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Spor Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'na katılamayacak
Spor

Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'na katılamayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-09 01:19:00 -
Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'na katılamayacak

Spor hekimi kontrolünde kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen ve geçici olarak müsabakalardan men edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde çıkması nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamayacak.

GEÇİCİ OLARAK MEN CEZASI ALMIŞTI

Paris Olimpiyatlarındaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı. Kayaalp, bu nedenle tüm müsabakalardan geçici olarak men edilmişti.

OLİMPİYAT KADROSUNDA KADRODA YER ALMADI

Ülkelerin olimpiyatlara sporcu bildirme süreleri bugün itibarıyla sona erdi. Yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilen Rıza Kayaalp kadroda yer alamadı. Rıza Kayaalp'in yerine Hamza Bakır, Paris'te altın madalya için mücadele edecek.
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KAYAALP NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rıza Kayaalp yasaklı maddenin kullandığı ilaç nedeniyle olduğunu belirterek, "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" şeklinde konuşmuştu.

RIZA KAYAALP'İN BAŞARILARI

Ülkemizi başarıyla temsil eden Rıza Kayaalp, 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanmayı başarmıştı. ASKİ Sporlu milli güreşçi, grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almaya hak kazanmıştı.

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