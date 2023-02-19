Riskli ilçeleri tek tek gösterdi! Ünlü profesör, İstanbul’da beklenen depremin şiddetini de açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlar olası büyük Marmara depremi için uyarılarını sürdürüyor. Bölgede beklenen depremin büyüklüğüyle ilgili tahminde bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, İstanbul'un riskli ilçelerini tek tek açıkladı.

İşte İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve riskli olan yerler...

Deprem ülkesi olduğumuzun her fırsatta altını çizen uzmanlar, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek olası Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacaklardan endişeleniyor.

Tüm Türkiye'nin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Show Haber deprem özel yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kolları Marmara Bölgesin'den İstanbul'da büyük bir deprem üretebilme potansiyeline sahip" diyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz; olumlu haber olarak ise İstanbul'da yerleşim yerlerinin içerisinden geçen bir fayın olmadığını söyledi.

Marmara'da 7.4'ün üzerinde büyük bir deprem beklemediğini belirten Taymaz, buna rağmen fazlasıyla yıkıcı bir etkiye sahip olacağı konusunda uyarırken en çok risk altında olan ilçeleri açıkladı.

Taymaz, "Adalar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kumburgaz, Florya'dan devam edip Silivri'ye kadar giden tüm bu 'göller' bölgesi dediğimiz yerlerde risk var." diye uyardı.

Nüfus kalabalığına dikkat çeken Taymaz, arama kurtarma faaliyetlerinde de sıkıntılar olabileceğini belirtti.

Taymaz, İstanbullular için 'binalarınızı kontrol ettirin' uyarısında bulundu.