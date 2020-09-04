Risk gruplarına influenzaya karşı "aşı" uyarısı

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, öncelikle sağlık personeli ve risk grubundaki kişilere influenza aşısını yaptırmalarını önerdiklerini belirterek, "Ancak influenza aşısının Kovid-19'a karşı korumadığı, izolasyon, maske ve sosyal mesafe kuralına bu kış mutlaka uyulması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, AA muhabirine, Aralık 2019'da Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm dünya çapında yayılmaya ve can almaya devam ettiğini hatırlattı.

Kömürcüoğlu, aşı ve etkin tedavi çalışmaları sonuç verinceye ya da virülansı azaltan ciddi bir mutasyon gelişinceye kadar hastalığın dünya çapında yayılmasının devam edeceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Kuzey yarım kürede bahar ve yaz aylarının gelmesiyle çevresel bulaşmada kısmi azalma beklentisine rağmen hastalık seyrinde çok büyük değişiklik izlenmediğini anlatan Kömürcüoğlu, izolasyon önlemlerinin gevşetildiği İspanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde dalgalı seyir ve hasta sayısındaki artışların devam ettiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle her yıl ekim-mayıs ayları arası karşılaşılan olağan influenzaya bu kış Kovid-19 salgınının eklenmesiyle seyrin nasıl olacağının asıl sorun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde 3-5 milyon kişi ağır influenzaya yakalanıyor ve 290 bin-350 bin kişi influenzaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. İnfluenza aşılanması ile çocuklarda ve risk gruplarındaki erişkinlerde yüzde 60 civarında ağır hastalık, pnömoni ve yoğun bakım yatışı gibi komplikasyonların önlendiği ve mortalitenin azaltıldığı biliniyor. Erişkinlerde risk grubu, 65 yaş üzeri kişiler, 19-64 yaş arasında ise kronik kalp, akciğer hastalıkları, karaciğer yetmezliği, diyabet, immunsüprese olgular (kanser tanısı ile kemoterapi, radyoterapi gibi aktif tedavi alan) ya da romatizmal hastalıklar gibi nedenlerle immunsupresif tedavi alan hastaların aşılanması önerilmekte."

- "Kovid-19 ile mevsimsel influenza semptom ve bulguları karışabilir"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Kovid-19 ile mevsimsel influenza semptom ve bulgularının karışabileceğini, klinik olarak ayırt edilmesinin zor olacağını belirterek, "Boğaz ağrısı, öksürük, ateş yüksekliği, myalji her iki hastalıkta da karşımıza en sık çıkan semptomlar. Kovid-19'da nezle bulgularının daha az olduğu bildirilse de son yayınlarda anozmi (koku alamama) yakınmasının sık görüldüğünü biliyoruz. Ayrıca her iki hastalık aynı kişide de (co-enfeksiyon) görülebilir ve klinikte ağırlaşmalara neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle başta sağlık personeli ve risk grubundaki kişilerin influenza aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Ancak influenza aşısının Kovid-19'a karşı korumadığı, izolasyon, maske ve sosyal mesafe kuralına bu kış mutlaka uyulması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pnömokok aşılamasının ise "streptokokkus pnömonia" adlı toplum kökenli pnömoninin en sık nedenine karşı yapıldığını dile getiren Kömürcüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu aşıyı çocuklarda rutin aşı programında ve ileri yaş (65 yaş üstü ) ve ek hastalığı olan erişkinlerde önermekteyiz. Pnömokok aşısının da Kovid-19 zatürresine karşı bir koruyuculuğu yok ancak ikincil enfeksiyon dediğimiz hastane ve yoğun bakımda yatan ağır hastalarda eklenen sadece pnömokok enfeksiyonlarının daha hafif geçirilmesinde etkilidir. Pnömokok aşısı 2 farklı formda bulunmaktadır. Konjuge 13 valanlı aşı erişkinlerde öncelikle yapılmalı (hayat boyu bir kez), ilk aşıdan 8 hafta sonra da 23 valanlı polisakkarit aşı 5 yıl ara ile yapılmalıdır. 65 yaş üstünde tek doz yeterlidir. 'Kimlere yapalım?' sorusuna gelince, 65 yaş üstü hastalar, kronik kalp, akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kanser tedavisi ve immunsüprese tedavi alan, sık zatürre olan, yaşlı bakım evlerinde çalışan ve dalağı alınmış hastaların ve sağlık personelinin öncelikle aşılanması önerilmektedir. Özellikle pnömokok aşısı yapılmadan önce Kovid-19 açısından bulaş riski ve erken enfeksiyon açısından hasta değerlendirilmeli, Kovid-19 riski varsa hastaya 14 gün izlem sonrası aşılama yapılmalı. Yine aktif Kovid-19 hastalığı geçirenler de en az iki kez PCR negatifliği saptandıktan ve hasta asemptomatik döneme geçtikten sonra aşılama açısından değerlendirilmelidir."