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Spor Rıdvan'ın kankası da yola çıkıyor!..
Spor

Rıdvan'ın kankası da yola çıkıyor!..

Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yakın arkadaşı Beşiktaş'ın başarılı eldiveni Ersin Destanoğlu'na da çok ciddi bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:52:00 -
Rıdvan'ın kankası da yola çıkıyor!..

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferi her an gerçekleşebilir. Avusturya ekibi RB Salzbuırg, Ersin Destanoğlu için 6 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Milli eldiven Ersin Destanoğlu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

ERSİN DESTANOĞLU AVUSTURYA'YA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Avusturya ekibi RB Salzburg, Ersin Destanoğlu'nun transferi için devreye girdi. Salzburg, siyah beyazlı kulübe 6 milyon euro ücret teklif etti.

Beşiktaş Yönetimi, gelen teklifi değerlendirerek kararını verecek. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu ücreti düşük bulduğu iddia edildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Ersin Destanoğlu için Fransız kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor. Ersin geçtiğimiz sezon 41 maça çıkarken, 55 kez kalesinde gol gördü, 12 kez ise gol yemeden maçı tamamladı.

 


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