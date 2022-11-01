Rıdvan'dan kötü haber

İskoçya Premiership'in 13. haftasında Rangers sahasında Abderdeen'i konuk etti.

İskoç ekibinin yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Rıdvan Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı ancak sonunu getirememişti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 8. dakikasında genç oyuncu rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağına bir darbe alarak yerde kaldı. Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan Rıdvan Yılmaz, daha sonrasında ise oyuna devam edememişti.

Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

İskoç ekibinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndan önce bir daha oynayamayacak." dedi.

Bu sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde toplam 7 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.