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Spor Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 16:10:00 -
Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattı.

Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

800 bin euro maaş alacak
Kariyerine Almanya'dan devam edecek olan 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'tan yıllık 800 bin euro maaş alacak.

Hatırlanacağı üzere Rıdvan Yılmaz için İtalya'dan da tekliflerin olduğu gündeme gelmişti.

60 maçta 4 gol 7 asist

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı.

21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

 

 

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