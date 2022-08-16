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Spor Rıdvan Dilmen'in Arda Güler yorumu tepki çekti
Spor

Rıdvan Dilmen'in Arda Güler yorumu tepki çekti

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta Arda Güler'in performansını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen taraftarın tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 04:00:00 -

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Arda Güler 2 gol atarak maça damga vurdu. TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında genç yeteneği değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sözleri ise Fenerbahçe taraftarının bir kısmını sinirlendirdi.

"Basit oynamaya başladı"

Rıdcan Dilmen, Arda Güler için, "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Dilmen'in yorumu bazı Fenerbahçe taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

Turan 44

Ne tepkisi Rıdvan Dilmen çok doğru söylemiş. Hocası da aynı şeyi söylüyor

Ali

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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