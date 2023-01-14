Rıdvan Dilmen'den sürpriz Şenol Güneş kararı! 'Antrenör falan değildir!'

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, arabam.com Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 1. dakikada geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan siyah - beyazlılar, üst üste 3. kez kazandı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. Dilmen'in, Romain Saiss'in orta sahada oynamasını eleştirdiği sözler, sosyal medyada geniş yer buldu.

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti.

RIDVAN DİLMEN'DEN OLAY YORUMLAR

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti ve 5. sırada yer buldu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de yer verdiği Romain Saiss'i orta sahada görevlendirmesi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Güneş'in bu hamlesini TV 8,5'ta değerlendirdi ve tecrübeli teknik adamı eleştirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

"Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı."

"Hocanın istediği sistem 4-2-3-1, Saiss asla orta saha oynamaz. İngiltere'de de onu orta saha oynatan hoca kimse antrenör falan değildir o! Romain Saiss'ı özellikle de ikili orta sahadan biri yapan teknik adamı ben beğenmem."

"Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için."

"Josef de Souza bu maçla birlikte yeniden form kazanabilir. Ayrılık haberleri var ancak bu saatten sonra nereye gideceksin, Beşiktaş'tan iyi bir takım mı bulacaksın? Bana kalırsa ben Tayfur Bingöl'ü kullanırım çünkü çok yönlü bir oyuncu ve maç içinde çok fazla pozisyona geçebilir."

"Gedson Fernandes sahanın en iyi futbolcusuydu. Müthiş top oynadı... 12-13 km koşmuştur muhtemelen ve bence Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı. Basmadık yer bırakmadı sahada."

"Muleka ile Cenk değişmeli oynayacaktır bundan sonra muhtemelen. Bir forvet arayışı daha var Beşiktaş'ın, Aboubakar ismi geçiyor. Aboubakar, Muleka'dan iyi oyuncu ama takıma ilaç olur mu? Orası biraz soru işareti."