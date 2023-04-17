Rıdvan Dilmen'den Play-Off çıkışı

TV8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Yüzde Yüz Futbol' programında, Play-Off sistemi ve yabancı kuralı tartışmaları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Fenerbahçe yabancı kuralından yana"

Yabancı kuralı kararının bir an önce verilmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, "Yabancı kuralında okuduğum kadarıyla da sadece Fenerbahçe sınırın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe'nin menfaati 7+4 olarak devam etmesi yönünde çünkü yerli oyuncuları çok iyi. Ancak ne karar verilirse verilsin bir an önce verilmesi gerekiyor" dedi.

"Tadı damağımızda kaldı"

Play-Off sisteminin ise gelecek sezon düşünülebileceğini söyleyen Dilmen, "Gelecek sezon olağanüstü bir süreçten dolayı 20 takımla oynanacağı için belki bir yıllığına play-off oynanabilir. Belki de yaşanan o sezonun tadı damağımızda kaldı çünkü Fenerbahçe- Galatasaray finali olmuştu" ifadelerini kullandı.