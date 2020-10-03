Rıdvan Dilmen'den penaltı açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği mücadeledede Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltının tekrarlanması gerektiğini ileri sürdü.

Dilmen, Altay'ın ihlal yapmamış olmasına rağmen ceza alanına giren Fenerbahçeli oyuncular olduğunu belirterek hakemin Altay'a dua etmesi gerektiğini söyledi.

Dilmen, penaltı öncesinde orta sahada faul olduğunu, penaltının kurtarıldığı için tekrarlanması gerektiğini, ihlal olduğunu öne sürdü.

Kalecinin nizami, müthiş uzadığını belirten Dilmen, vurulduğu anda kaç tane Fenerbahçeli'nin ceza alanının içinde olduğuna dikkati çekti.

"Topu kornere atan kim" diyen Dilmen, ihlali yapanın Fenerbahçeli oyuncu olduğunu, Beşiktaş'ta Atiba'nın bu yüzden kırmızı kart gördüğünü ifade ederek "Kadıköy'e geleceksin, bir kırmızı yapıştıracaksın, bir penaltı daha vereceksin, bakacaksın faulü vermeyeceksin... Şimdi, gördüğünü ve düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mükemmel götürdüğü maçta bir pozisyon neleri götürüyor. VAR hakemi Serkan Tokat da ihlalde herhalde benden bu kadar dedi." ifadelerini kullandı.