Rıdvan Dilmen'den bomba Mesut Özil açıklaması!

Ünlü yorumcu ve Fenerbahçeli eski efsane futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımda süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in affedileceğini söyledi.

"Ozan ve Mesut Özil konusunu takip ediyoruz"

Sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Dilmen, "Ozan ve Mesut Özil konusunu takip ediyoruz. Futbolda, dünyanın her yerinde sürpriz kadro dışıları olur. Ben de kadro dışı kalmıştım, niye kaldığımı da bilmiyorum, öyle bir kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı.

"Alex de Souza da kadro dışı kaldı"

Alex de Souza da Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyunculardan bir tanesi. O da bunu yaşadı. Kulüplerde bu tür durumlar olur. Teknik direktör-oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir. Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların Fenerbahçe'yi seven oyuncuların, büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı şeklinde her iki tarafta bir araya gelerek tekrar döneceğini düşünüyorum açıkçası.

"Fenerbahçe'nin Mesut ve Ozan'a ihtiyacı var"

Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takım haricindeki saatlerde çalışıyorlarmış. Belli bir zaman sonra, bir aralıkta problem olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut ve Ozan'a ihtiyacı var, Mesut ve Ozan'ın da Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim içinde inşallah olayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerer" dedi.