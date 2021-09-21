Rıdvan Dilmen TRT'den aldığı teklifi açıkladı

TRT’de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, aylık 750 bin TL aldığı iddialarını reddederek ‘Ücret almıyorum, aylık 60 bin TL teklif ettiler kabul etmedim’ dedi.

Halk Tv'deki programa telefon ile bağlanan Rıdvan Dilmen, çıkan iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

"Mahkemeye vereceğim"

“Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim, TRT’den para almadım ve almayacağım” diyen Rıdvan Dilmen, maaş iddiasını ortaya atan gazeteci Orhan Yıldırım, Kadir Çetinçalı ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’u mahkemeye verdiğini, partinin avukatı Doğan Erkan’ı da mahkemeye vereceğini söyledi.

Aldığı teklifi açıkladı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın kendisine maaş teklif ettiğini ancak maaş almak istemediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, ısrarla sorulması üzerine kendisine teklif edilen maaşı da açıkladı.

“Aylık 60 bin TL teklif yapıldı” diyen Rıdvan Dilmen, başka dijital mecralarda para kazanacağını söyleyerek TRT’den maaş almayacağını belirtti.