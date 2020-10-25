Rıdvan Dilmen Trabzonspor'un en büyük hatasını açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un kötü günler çıkardığını ve son iki maçında kötü bir performans sergilediğini söyledi. Trabzonspor'un pandemiden sonra 8 hafta kötü gittiğini belirten Dilmen, Trabzonspor'un yanlış teknik direktörü seçtiğini söyledi.

Trabzonspor'un orta sahasının kötü olduğunu belirten Dilmen, Afobe'nin kötü oyuncu olmadığını ancak Trabzon gibi bir takımda fena değil diye bir kavramın olmayacağını söyledi. Abdülkadir'in elinden geleni yaptığını söyleyen Dilmen, bu ortasaha ile Trabzonspor'un yol alamayacağını açıkladı.