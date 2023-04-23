Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı. İlk golü attığı karşılaşmada 3-1 geriye düşen Aslan, beraberliği bulup zorlu müsabakadan 1 puan kurtardı. TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Oranlar değişti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözlerinden alıntı yapan Dilmen, "Geri dönüşlerin Galatasaray'da baskı yapacağını söylemişti. Galatasaray kazansaydı yüzde 90 şampiyon olur derdim. Şu an için yüzde 70 diyorum" dedi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre.

"Jorge Jesus'un sözlerini gördük"

Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki.

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Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün.

"Karagümrük Milan gibi idi"

Andrea Pirlo da Vincenzo Montella da İtalyan futbolunu buraya getirdi. İtalya takımlarının maçlarında çok gol olur bilinenin aksine ve bunu iki hoca da gösteriyor. Büyük oyuncuların teknik direktörlük yapması hoşuma gidiyor. Karagümrük bugün ilk yarıda Milan gibi oynadı.

"Jesus'un sözleri tam tersine döndü"

Jesus'un daha önce söylediği 'Galatasaray bizden önce oynadığı için baskı oluşturuyor' sözleri şu anda tam tersine döndü. Galatasaray erken oynayıp puan kaybettiği için bu kez Fenerbahçe iştahlanacak.

"Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 70"

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 70, Fenerbahçe'nin yüzde 30 bana kalırsa. Ancak bugün Galatasaray kazansaydı 90'a 10 derdim.

"Önce faul var"

Galatasaray'ın ilk golünden önce net faul var. İlk penaltıda VAR'ın uyarması doğru, ikinci penaltı Volkan Bayarslan'ın hatası ama VAR karışamaz. Volkan Bayarslan'ı normalde beğenirim ama bugün beğenmem."