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Spor Rıdvan Dilmen: Bu hocayla bu takım olmadı
Spor

Rıdvan Dilmen: Bu hocayla bu takım olmadı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki performansını eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin" sözleriyle teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:30:00 -
Rıdvan Dilmen: Bu hocayla bu takım olmadı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını yorumladı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin bugünkü performansını "Pelkas bugün nerde oynadı? Ne oynadı? Ozan nerde başladı nerde bitirdi. Mert Hakan bugün en çok koşan oyuncudur ama icraat yok. Fenerbahçe'de oyuncular havlu atmış durumda. Adım atacak halleri yok. Nerde oynuyor bu oyuncu dendiğinde her yerde oynuyor deniyorsa göndereceksin o adamı. Bir oyuncu maksimum 3 bölgede oynar. Gustavo bile yeter dedi artık bi ben miyim bu takımın enayisi o da takıma uydu" sözleriyle eleştirdi.

Fenerbahçe'nin kaybetmesinin değişim adına olumlu olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'un gönderilmesini söyledi ve konuyla ilgili, "Fenerbahçe'nin kazanması da berabere kalması da uzun vadede eksiye yazardı. 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. 25 oyuncuyu yollayamayacağına göre Erol Hoca'ya teşekkür edeceksin. Denedin olmadı diyecek başkan. Fenerbahçe yeni ve geniş bir kadro kurdu, yeni bir hoca getirdi. Ama bu hocayla bu takım olmadı. Bunda ısrar etmemek lazım. Hatalar olur, olacaktır. Bunlar normal. Bunları zamanında görmek önemli olan" dedi.

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