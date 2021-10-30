Rıdvan Dilmen: Ali Koç, uçakta hocaya sormalı

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçı yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil." dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Konyaspor, Hatayspor ve Alanyaspor lige renk kattılar. Konyaspor ve Hatayspor deplasmanları Beşiktaş ve Fenerbahçe için üç ihtimalli maçlardı. Kazanmayı hak eden, kazanmaya daha yakın olan taraf Konyaspor'du."

"Fenerbahçe bugün berabere kalsaydı da kazanç olurdu. Ligde böyle deplasmanlar olabilir. 1 puan kötü değildir böyle deplasmanlarda."

"Konyaspor ilk golü inanılmaz bir şekilde attı. Kalecinin bir şey yapma şansı yok. Fenerbahçe ilk yarıda çok dağınıktı. İkinci gol şok etkisi yarattı. Pereira'nın takımın silkinmesi adına 2-3 oyuncu birden değiştirmesini olumlu buluyorum."

"Oyuncular son dakikalarda beraberlik adına iyi niyetle gayret ettiler ancak gayret yetmiyor bazen, kalite eksikti."

"Benim için sürpriz değil"

"Benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı Fenerbahçe adına. Geçen seneye göre daha güçlendirilmiş kadro ama hoca tercihi yanlıştı. Fenerbahçe maçı çevirebilirdi ama kırılma anlarında yoktu."

"Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. 3'lü oynamak isterken, takımın tamamını düşünmek gerekir. Yoksa Fenerbahçe tabii ki 3'lü oynayabilir."

"Fenerbahçe'nin bu orta sahası sezonda maksimum 2 gol atar, o da ceza sahası dışından falandır. Büyük takımlarda 8-10 olması lazım orta sahanın gol sayısının."

"Fenerbahçe, geçen sezonu sadece bir 90 dakikada kaybetti. Fenerbahçe çok önemli transferler yaptı. Kim Min-Jae mesela. Geçen sezonun arkasından iyi transferler yaptılar ancak geçen sezonun gerisindeler. Kim Min-Jae her hafta geriye gitti."

"Fenerbahçe'de bu olmaz"

"Nerede çokluk orada çokluk... Fenerbahçe 5'li savunmayla oynuyor. Hatta Gustavo da stoper gibi oynuyor. Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz."

"Bir çılgınlık yapın"

"İşler kötü gidiyorken, bir çılgınlık yapın. Size göre çılgınlık tabii ama göre futbolun doğrusu. (Formasyon değişikliği) Pereira 4'lü oynatabilen bir teknik adam. Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe Giresun-Kasımpaşa maçlarını zor bitirdi. Bu tesadüf değil, ne hücum yapıyorsun ne savunma yapabiliyorsun."

"Fenerbahçe'yi çok fena yaparlar"

"Fenerbahçe'ye karşı 4-4-2'yi çok iyi oynayan bir takım olsun, santrforları stoperlerin arasına sok falan... Çok fena yaparlar Fenerbahçe'yi."

"Böyle bir oyun sisteminde, beğenilmeyen, gönderilen Caner kenarda çok iyi oynardı. Caner, şu an takımdakilerin hepsinden daha iyi oynardı kanatta."

"Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Mesut ama bu sistemde olmaz ama. Daha önce de konuşmuştuk Alex de olmaz bu sistemde."

"Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun Trabzonspor'dan iyi olduğunu düşünüyorum. İlk 11 demiyorum bakın, kadro genişliği diyorum."

"Muriqi ile bu sabah konuştum ama şu an bir teklif yok dedi. Vedat'a kalsa dünden gelir ama teklif yokmuş. Sarri'den ümitliydi oynarım diye ama oynamadığı için mutsuz şu an."

"Esas sıkıntı Pereira"

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca. 4'lü oynayan kim gelse takım daha iyi olur. Geçen sene Emre devam etseydi daha iyi olurdu şu andan. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum..."

"Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'böyle, bu sistemle devam mı' diye, eğer 'evet' derse gel kardeşim deyip.... Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti."

"Hocayı değiştirsin"

"Bence Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Bu hocayla son 10 haftada şampiyonluk yarışı içerinden olmaz Fenerbahçe. Kolay karar değildir bu ama kesin olarak yapılmalı. Tren kaçtı, kaçıyor. Ben neye güveniyorum? Camiaya ve kadroya güveniyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluğa oynar."