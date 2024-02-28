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Gündem RHG Enertürk ve Bellona arasında elektrikli araç işbirliği!
Gündem

RHG Enertürk ve Bellona arasında elektrikli araç işbirliği!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 19:16:00 - 2024-02-28 19:20:30
RHG Enertürk ve Bellona arasında elektrikli araç işbirliği!

RHG Enertürk ve Bellona, elektrikli ulaşıma katkı sağlamak amacıyla iş birliğine gitti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan iş birliği imza töreniyle RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları’nın, Bellona bayileri önünde yerini alacağı duyuruldu.

Türkiye’de elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı alan ilk 5 şirketten biri olan RHG Enertürk, geniş bayi ağıyla Türkiye’nin birçok bölgesine ulaşan Bellona ile yaptığı iş birliği kapsamında, 2024 yılında 30’dan fazla şehirde 70 noktada Bellona bayileri önünde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu tamamlamayı planlıyor.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, “Beş kıtada faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük mobilya markalarından biri olan Bellona, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için üretimde kullandığı malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasını ve Bellona çatısı altındaki tüm süreçlerin sürdürülebilir olmasını şirket kültürü olarak benimsemiştir. Elektrikli ulaşımın da sürdürülebilirlik noktasında ülkemize ve dünyamıza sağlayacağı katkının farkındayız. Bayilerimizde yerini alacak olan elektrikli araç şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanan müşterilerimiz için konforlu bir deneyim yaratmak iş birliği noktasındaki en büyük motivasyonumuz, iş birliğimizin bayilerimize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ise şunları söyledi: 
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“Faaliyetlerimizin büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde, çeşitlendirilmiş üretim ve faaliyet portföyümüzle Türkiye'nin birçok bölgesinde konumlanıyor, yenilenebilir enerji değer zincirine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız iş birlikleri ile 20’den fazla şehirde “yeşil” elektrikli araç şarj istasyonlarımızda müşterilerimizle buluşuyoruz. Amacımız kısa süre içerisinde Türkiye’nin her şehrinde elektrikli araç kullanıcılarını şarj istasyonlarımızla bir araya getirerek, Türkiye’de elektrikli ulaşım ağının genişlemesine katkısağlamak. İş birliğimizin tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz.”

Elektrikli araç şarj istasyonları alanında yaptığı önemli iş birliği ve projelerle öne çıkan RHG Enertürk Enerji’nin, mobilya sektörünün en büyük markalarından biri olan Bellona ile yaptığı iş birliği sayesinde elektrikli araç kullanıcılarına sağladığı rahat, hızlı ve güvenilir şarj imkanı yanında sürdürülebilir enerji ve ulaşım alanında önemli bir adımı temsil ediyor.

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