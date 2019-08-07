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Rezillikte yeni boyut! Havayolu şirketinden başörtüsü skandalı

Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada büyük bir skandala imza attı. San Francisco-Toronto seferini yapan Air Canada'nın görevlileri uçağın yolcularından ABD Squash Milli Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Fatima Abdelrahman'ın başörtüsünü baskı yaparak çıkarttırdı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
Rezillikte yeni boyut! Havayolu şirketinden başörtüsü skandalı

Kanadalı hava yolu şirketi Air Canada'nın San Francisco-Toronto seferi yolcularından ABD Squash Milli Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Fatima Abdelrahman, uçuş görevlilerinin "güvenlikaramasını" gerekçe göstererek yaptığı yoğun baskı sonucu başörtüsünü çıkarmak zorunda bırakıldı.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, düzenlenecek şampiyona için Air Canada'nın San Francisco-Toronto seferini yapan uçakla Toronto'ya gelen ABD Squash Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Abdelrahman, uçağın kapısında uçuş görevlileri tarafından durduruldu. Görevliler güvenlik aramasını gerekçe göstererek, Fatima Abdelrahman'dan başörtüsünü çıkarmasını istedi.

Başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı

Abdelrahman, uçağa gelinceye kadar tüm güvenlik ve arama işlemlerinden geçtiğini ve pasaport kontrolünün de yapıldığını söylemesine rağmen, uçağa kadar gelen ve "uçuşmenajeri" olduğu söylenen kişi de kendisine başörtüsünü çıkarmasının şart olduğu uyarısında bulundu. Abdelrahman, görevlilerin yoğun baskısı sonucunda başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı.

Fatima Abdelrahman, Kanada'da yayın yapan bazı televizyonlara yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez anne-babası olmadan yalnız seyahat ettiğini vurguladı.

Görevlilerin ısrarı üzerine kimsenin olmadığı kapalı bir odada başını açabileceğini söylediğini aktaran Abdelrahman, bunun üzerine görevlilerin kendisini uçağın girişindeki köşeye çektiğini anlattı.

Fatima Abdelrahman, "Burası kapalı bir yer değil, insanlar geçiyor diyerek itiraz ettim, ancak bana 'Hayır, hayır burada kimse yok, çabucak başörtünüzü çıkarın da gidelim' dedi." ifadelerini kullandı.

Abdelrahman, ardından başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Fatima'nin ablası Sabreen Abdelrahman'ın olayı sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Fatima Abdelrahman ve ailesine, Kanada ve ABD'den adeta destek mesajları yağdı.

Skandal sonrası özür açıklaması

Tepkiler üzerine Air Canada şirketi yetkilileri ise yazılı bir açıklamayla özür diledi.

Air Canada Havayolları Sözcüsü Jenna Bennett imzası ile yapılan açıklamada, "Bu süreç daha iyi bir şekilde takip edilebilirdi. Yaşadıklarınız için sizden ve takım arkadaşlarınızdan özür dileriz." denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
  1. Air Canada
  2. Fatima Abdelrahman
  3. Kanad
  4. Sabreen Abdelrahman

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