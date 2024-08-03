Rezil kıyaslama! CHP’li vekilden katil Netanyahu için skandal sözler

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile CHP 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğan arasında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın X hesabından yaptığı skandal paylaşım sonrası tartışma yaşandı.

Sinan Burhan, millet olarak bu çirkin paylaşıma tepki gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir ve beraber olmalıyız” dedi.

Aydoğan ise Burhan’ın konuşmaları üzerine, “Halkı galeyana getirmeyin.” dedi. Aydoğan programda yaptığı konuşmada “Bizim bu mesajı halkın gündemine getirip hamaset yapmamız doğru değil. Bunun muhatabı Dışişleri bakanıdır. Biz her gün Netanyahu’ya hakaret ediyoruz. İsrail ayağa mı kalkması gerekiyor,” dedi.

Sinan Burhan, İsrail Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımıza, ülkemize hakaret etmiş. “Biz de Netanyahu’ya hakaret ediyoruz” ne demektir. Netanyahu'yu aklamayın, eşit tutmayın. Lütfen sözlerinizi düzeltin” dedi.

Aydoğan’ın “Biz de Netanyahu’ya hakaret ediyoruz” sözleri üzerine Burhan, “Siz nasıl olur da bunu Cumhurbaşkanımızla eş tutarsınız” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tartışma programında CHP’li Turan Aydoğan’ın katil, soykırımcı İsrail’ yönetiminin başındaki isim olan Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tepkiler konusunda eş tutması sert tartışmalara neden oldu.

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