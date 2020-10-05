Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı.
Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ne kendi evinde 1-0 mağlup olmasının ardından gözler yönetime çevrildi.
Maç sonrası olağanüstü toplanan Beşiktaş yönetimi, Başkan Ahmet Nur Çebi ile toplantı yaptı.
Yenilgi sonrası Beşiktaş taraftarları sosyal medyadan tepkilerini ve üzüntüsünü dile getirdi.
Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşadığı basına yansıyan Ece Erken bu kez sosyal medyayı birbirine kattı.
Maç sonrası Ece Erken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi hedef aldı.
Ece Erken’in yaptığı paylaşımdaki “twitterla gelen twitterla gider! Güçlü! Başgan” ifadesinin arka planında Ahmet Nur Çebi’nin olduğu yorumları yapıldı.
Ece Erken’in paylaşımına taraftarlar tepki gösterirken, Erken ise tepkilere tek tek cevap verdiği görüldü.