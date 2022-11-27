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Yerel Rezidansa baskın! Aracın farından çıkan şoke etti
Yerel

Rezidansa baskın! Aracın farından çıkan şoke etti

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturması kapsamında rezidansa yönelik baskında aracın farından 500 gram daha metanfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:27:00 - 2022-11-27 16:31:41
Rezidansa baskın! Aracın farından çıkan şoke etti

İstanbul-Bursa yolunda yakalanan 3 kilo 60 gram uyuşturucu sonrasında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.

Yapılan araştırma sonrasında, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir rezidansa baskın düzenlendi.

Fara gizlenmiş halde bulundu

Otoparktaki bir aracın farına gizlenmiş, 500 gram daha metanfetamin ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek, tespit edilen zanlıların da aranmasına başlandı.

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