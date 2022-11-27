Rezidansa baskın! Aracın farından çıkan şoke etti
Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturması kapsamında rezidansa yönelik baskında aracın farından 500 gram daha metanfetamin ele geçirildi.
İstanbul-Bursa yolunda yakalanan 3 kilo 60 gram uyuşturucu sonrasında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.
Yapılan araştırma sonrasında, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir rezidansa baskın düzenlendi.
Fara gizlenmiş halde bulundu
Otoparktaki bir aracın farına gizlenmiş, 500 gram daha metanfetamin ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek, tespit edilen zanlıların da aranmasına başlandı.