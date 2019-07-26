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Rezerv varlıkları Haziran’da arrttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:15
Rezerv varlıkları Haziran’da arrttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı Haziran ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 72 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre 11,4 artarak 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 14 oranında artarak 17,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 12,5 milyar dolar anapara, 4,7 milyar dolar faizlerden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 17,6 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 11,6 milyar dolar bir ay vadeli oldu.


Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 36,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:15
  1. doğa

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