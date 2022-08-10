  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:
Spor

Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:

2022-2023 sezonuyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig uygulamasını başlattı. Peki, Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de hangi takımlar var?

Yeniakit Publisher
2022-08-10 12:40:00 -
Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:

Uzun senelerdir konuşulan Rezerv Lig, 2022-2023 sezonuyla birlikte hayata geçirildi. Futbolseverler ise Rezerv Lig’de hangi takımların yer aldığını, maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Rezerv Lig nedir?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig’de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:

Rezerv Lig maçları 6 Ağustos Cumartesi günü oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23