Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:
2022-2023 sezonuyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig uygulamasını başlattı. Peki, Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de hangi takımlar var?
Uzun senelerdir konuşulan Rezerv Lig, 2022-2023 sezonuyla birlikte hayata geçirildi. Futbolseverler ise Rezerv Lig’de hangi takımların yer aldığını, maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Rezerv Lig nedir?
Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig’de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.
Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:
Rezerv Lig maçları 6 Ağustos Cumartesi günü oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başladı.