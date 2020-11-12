Rezaleti böyle ifşa etti… Ayda’nın babası sonunda isyan etti!

İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, "En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89’dan beri Bornova’dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor." dedi.