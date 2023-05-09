Rezalet ki ne rezalet! Cumhuriyet’in ateist yazarından AK Partililere skandal sözler

Cumhuriyet gazetesinin ateist yazarı Özdemir İnce, AK Parti’ye oy veren milyonlara akıl almaz hakaretler savurdu. İftirayı, yalanı, kindarlığı bir araya getirdiği yazısında, iktidarı destekleyen seçmenler için skandal ifadeler kullanan İnce, özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Ülkemizin, R.T. Erdoğan’ı 2002’den bu yana iktidarda tutan seçmen ekolojisine bir bakalım: Yerli ve milli işsizlerden, sınıf bilincinden yoksun sendikasız ve taşeron işçi yığışımından, ürünü değerlendirilmeyen çiftçiden, pek okuryazar olmayan üniversiteliden, şaşkın ve baygın emekliden, lümpenleşmiş memur ve küçük burjuvaziden, umudunu piyango ve sadakaya bağlamış vasıfsızlardan, kimi temsil ettiği belli olmayan sendikalardan, gerçek hiçbir şey üretmeyen sanayiciden, AKP tipi ölü soyucu sırtlan girişimciden oluşan, dinsizlerin diniyle kendinden geçmiş bir “kof” kalabalık... Nüfusun yüzde otuzunu oluşturan bu kalabalık R.T. Erdoğan’ı tamı tamına 21 yıl iktidarda tuttu. Cumhuriyet bilincine sahip seçmen artık bu gidişe son vermeli!”

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