Rezalet ki ne rezalet! Bu görüntüler İstanbul'un göbeğinde çekildi! İki kadın akan trafikte aracın üstünde bunu yaptı
İstanbul’un göbeğinde çekilen rezil görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Akan trafikte iki kadının yaptıkları akıllara durgunluk verirken trafiği de tehlikeye attı. İşte o skandal görüntüler…
İstanbul Pendik’te trafik akarken çekilen rezil görüntüler sosyal medyada olay oldu.
Pendik’te akan trafikte iki kadın, iç çamaşırlarıyla bir aracın üzerine çıktı. Aracın üzerine çıkan kadınlar daha sonra twerk hareketleri yaparak dikkat çekti.
Gece saatlerinde gerçekleşen olayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına çekti. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken binlerce kez izlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO