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Spor Rezalet bitmiyor: Divan Kurulu'nda Ali Koç'a görülmemiş ağır protesto!
Spor

Rezalet bitmiyor: Divan Kurulu'nda Ali Koç'a görülmemiş ağır protesto!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:25:00 -
Rezalet bitmiyor: Divan Kurulu'nda Ali Koç'a görülmemiş ağır protesto!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Nisan ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda 40 ve 50.yılını dolduran üyelere Ali Koç plaket verecekti. İsmi okunan 28 üyeden yalnızda 4'ünün salonda olduğu ortaya çıktı. Ali Koç, dakikalarca ayakta kaldı. O anlar izleyiciler tarafından tepki aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

DAKİLARCA AYAKTA BEKLEDİ

Yüksek Divan Kurulu için toplanan Fenerbahçeliler 40 ve 50.yılını dolduran üyeleri onurlandırmak istedi.40 ve 50.yılını dolduran üyelere Ali Koç plaket vermek için ayağa kalktı. İsmi okunan 28 üyeden yalnızda 4'ünün salonda olduğu ortaya çıktı. Ali Koç'un dakikalarca ayakta kaldığı görülürken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞKAN ADAYI BULUN KONUŞALIM"

Öte yandan üyelere de sert şekilde çıkışan Ali Koç, "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz, bulun genel kurula gidelim. Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın." ifadelerini kullandı.

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