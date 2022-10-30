Reyting sonuçları 29 Ekim 2022 Cumartesi listesi sonuçları açıklandı! (Dizi) Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, reyting sıralamasında şampiyon kim oldu ?

29 Ekim 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Doğu Demirkol İle Alelade Show, Mahkum ve Masterchef Türkiye ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 29 Ekim 2022 reyting sonuçları

29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada 1 Kasım'da TRT 1'de ekranlara gelmeye hazırlanan "Yürek Çıkmazı" dizisinden özel bir klip, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Yürek Çıkmazı" özel klip, 3. sırada ise "Kardeşlerim" yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Yürek çıkmazı klip, üçüncü sırada Kardeşlerim dizisi yer aldı.

29 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

GÖNÜL DAĞI

YÜREK ÇIKMAZI KLİP

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

KARDEŞLERİM (ÖZET)

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

SHOW ANA HABER

MASTERCHEF TÜRKİYE

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

29 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

GÖNÜL DAĞI

YÜREK ÇIKMAZI KLİP

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (ÖZET)

MASTERCHEF TÜRKİYE,

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

KARDEŞLERİM (ÖZET)

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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