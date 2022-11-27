Reyting sonuçları 26 Kasım cumartesi açıklandı! Dizi ve programlar: Haftalık reyting sıralaması, günlük reyting sonuçları

26 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kupa Saati, Darmaduman ve programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 26 Kasım 2022 reyting sonuçları, total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

İşte 26 Kasım 2022 haftalık, günlük reyting sonuçları

26 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. İşte cumartesi günün sıralamaları ve kazananları...

26 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 ARJANTIN-MEKSIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

3 FRANSA-DANIMARKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

10 KANALD ANA HABER

AB İLK 10 PROGRAM

1 ARJANTIN-MEKSIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2 FRANSA-DANIMARKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

4 POLONYA-SUUDI ARABISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1

8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ARJANTIN-MEKSIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2 FRANSA-DANIMARKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1

9 POLONYA-SUUDI ARABISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ARJANTIN-MEKSIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2 FRANSA-DANIMARKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1

9 POLONYA-SUUDI ARABISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

Cuma günü reyting sonuçları 2022

25 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Sıralama şöyle:

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada TRT1'de yayınlanan "Hollanda-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

Açıklandı!

Tv8'in yeni sezon işlerinden Tuzak dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı, yapımcılığını ACUNMEDYA ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği dizinin önce yayın saati değişti.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için ise bugün final kararı verildi. Alınan karar ekibe de bildirildi.

Haftalık Dizi Reytingleri - Haftalık reyting sonuçları 2022

1- YALI ÇAPKINI

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da 'Haftalık Dizi Reytingleri' listesinin zirvesinin sahibi Yalı Çapkını oldu. Star Tv'nin OGM Pictures imzalı dizisi, yeni bölümüyle, önceki haftaya göre tüm kategorilerde izleyicisini artırmayı başardı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı, sezonun en ses getiren dizisi olan Yalı Çapkı'nın 9'uncu bölümü Total'de reytingini 11.69'dan 12.68'e, AB kategorisinde reytingini 8.83'ten 10.57'ye ve ABC1'de ise reytingini 10.58'den 11.72'ye çıkardı. Haftanın birincisi olan dizi, yayın günü olan cumanın da tüm kategorilerde en çok izlenen dizisi oldu.

2- GÖNÜL DAĞI



Haftanın ikincisi, geçen hafta olduğu gibi Gönül Dağı oldu. TRT'nin, üçüncü sezonundaki dizisi Gönül Dağı, geçetiğimiz haftaya göre bu hafta tüm kategorilerde izleyici kaybı yaşamış olsa da listedeki yerini korumayı başardı. Dizinin 77'inci bölümü Total'de 10.88, AB'de 10.59 ve ABC1'de 11.40 reyting elde ederek, yayın günü olan cumartesi tüm kategorilerde birinci oldu.

Yakın bir zaman önce TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'yla anlaşmasını sonlandıran Gülsim Ali, Bozdağ film imzalı Avcı'yla el sıkıştı.

3- KURULUŞ OSMAN

'Haftalık Dizi Reytingleri' listesinin üçüncü sırası da değişmedi. atv'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman bu hafta tüm kategorilerde izleyicisinin artırmayı başardı. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizinin 104'üncü bölümü Total'de 8.52 reytingle gün birincisi olurken, AB'de 5.24 ve ABC1'de 7.36 reytingle çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.