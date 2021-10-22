Reynmen’e Ece Erken şoku! Kokuşmuş mahalle karıştı
Ahlaksızlığın hüküm sürdüğü kokuşmuş mahalle birbirine girdi. Reynmen lakapli sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın, Ece Erken’e açtığı dava sonuçlandı.
Kokuşmuş magazin mahallesinde her geçen gün yeni olaylar meydana geliyor. Toplumun ahlak yapısını olumsuz etkileyen sözde sanatçıların davası gündeme geldi.
Reynmen lakapli sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'sözde fenomen' gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken'den şikayetçi olmuştu. Fenomenin 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.
Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında 'sözde fenomen' gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken'den şikayetçi olmuştu.