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Aktüel Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörist Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı
Aktüel

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörist Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:48:11 -
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörist Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı

ANKARA (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te meydana gelen terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın üzerinden Suriye rejimi tarafından verilen silah taşıma ruhsatı çıktığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı.

Silah taşıma ruhsatının Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak hizmet için verildiği tespit edildi.

Ruhsatın üzerinde, kullanılan silahın özellikleri, "gizli" ibaresi, kişisel bir kimlik olduğu, bulunduğunda polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmesi gerektiği uyarıları yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Ercan Bayat'ın güvenlik güçlerince yakalandığını ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirmişti.

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