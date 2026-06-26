34 yıl sonra gelen adalet 74 yaşında idam edildi

ABD'nin Florida eyaletinde 74 yaşındaki mahkum eyalette idam edilen en yaşlı kişi oldu

ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında karısını öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, eyaletin modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

Florida Eyalet Hapishanesi'nde, 1992'de eşini öldürdüğü belirlenen 74 yaşındaki Spencer'ın idamı gerçekleştirildi.

Enjeksiyon yoluyla idam edilen Spencer, eyaletin modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

Ayrıca, eyalette gelecek ay 74 yaşındaki başka bir mahkumun da idam edilmesi planlanıyor.

EYALETLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

ABD'de idam cezası eyaletlerin kendi kararlarına ve federal yasalara bağlı olarak uygulanmaktadır. 50 eyaletin 23'ünde idam cezası tamamen kaldırılmışken, kalan 27 eyalet ve federal hükümet belirli suçlar için bu cezayı yasal olarak uygulamaktadır.

İNFAZ YÖNTEMLERİ FARKLI

İnfazlar, eyaletlere göre değişen beş farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir:

Zehirli İğne: Ülke genelinde (askeriye ve federal hükümet dahil) en yaygın olarak kullanılan birincil yöntemdir.

Nitrojen Gazı: Alabama gibi bazı eyaletlerde yakın zamanda kabul edilmiş, mahkumun yüzüne maske takılarak oksijensiz bırakılması esasına dayanan yeni bir yöntemdir.

Kurşuna Dizme (İdam Mangası): Federal düzeyde protokollerin genişletilmesiyle gündeme gelmiş olup, Utah ve Idaho başta olmak üzere birkaç eyalette yasal olarak bulunmaktadır.

Elektrikli Sandalye ve Zehirli Gaz: Diğer nadir kullanılan alternatif infaz metotlarıdır.