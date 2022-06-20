Reyhan şerbeti tarifi: Ferahlatan reyhan şerbeti nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Reyhan

Baklagiller familyasına mensup bir bitki olan reyhan, ferah ve güzel kokusuyla dikkat çeker. Ilıman iklim bölgelerinde, suya yakın alanlarda çokça yetişen reyhan bitkisi aynı aileden gelen fesleğenle karıştırılır. Ancak bu ikisi farklı bitkilerdir. İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan ve zamanında Osmanlı saraylarının da vazgeçilmez bitkileri arasında yer alan reyhanı yemeklere katabilir, içecek olarak tüketebilir, kişisel bakımınız için kullanabilir ve çok sayıda hastalığa karşı tedavi edici etkisinden faydalanabilirsiniz.

Reyhan şerbetinin faydaları

Kansızlık ve düşük kan şekerinin yol açtığı baş dönmesine karşı önleyici etkiye sahiptir.

Ağız yaraları söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği vardır.

Yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olur.

Bağırsak gazına iyi gelir.

Öksürüğün tedavisinde kullanılır.

Stresten arınmanıza yardımcı olur.

Arı sokmalarına karşı da reyhan şerbetinden yararlanabilirsiniz.

Reyhan çayı nasıl yapılır?

Kuru reyhan çayını yapabilmek için 1 fincan su kaynatılır ve içerisine 1 yemek kaşığı kuru reyhan eklenir. 15-20 dakika demlendirilir ve rengini verdiğinde içilir.

Reyhan çayı faydaları nelerdir?

Mide ve bağırsak şişkinlikleri için tedavi edici etkiye sahiptir.

Ödem attırır.

Solunum yollarını rahatlatır.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

Yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Anksiyete bozukluğuna iyi gelir.

Cildi güzelleştirir.

Ağız kokusunu giderir.

Reyhan evde nasıl yetiştirilir?

Reyhan bitkisini ılık, rüzgarsız bir ortamda ve doğrudan güneş almayan fakat aydınlık bir konumda, saksı içinde ya da bahçede yetiştirebilirsiniz.

Genişçe bir saksıyı toprakla doldurduktan sonra toprağı hafifçe nemlendirin. Sonrasında reyhan tohumlarını ince bir tabaka halinde toprağın üzerine serpiştirin. Üzerini de hafifçe toprakla örtün. Ekim işlemi bu şekilde tamamlanmış olacaktır.

Reyhanın toprağının besin değeri açısından zengin ve havadar olmasını sağlamalısınız.

Reyhan suyu çok sevmez. Haftada bir, köklerine doğru sulamanız yeterlidir.

Reyhan şerbeti tarifi

Malzemeler:

1 demet reyhan

½ limon

½ su bardağı toz şeker

1 litre kaynar içme suyu

Yapılışı:

Yıkadığınız reyhanı geniş bir kaseye koyun. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp ilave edin ve limonun kabuğunu da koyun. Toz şekeri de ilave edin. En son sıcak suyu koyup şeker eriyene kadar ara ara karıştırın.

Reyhan yaprakları suya rengini verip, su ılınınca süzgeç yardımıyla süzerek sürahiye boşaltın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin.