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Yerel Soğukta tezgah başında bekliyordu! Yanına gelen görevliler bakın ne yaptı
Yerel

Soğukta tezgah başında bekliyordu! Yanına gelen görevliler bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
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Soğukta tezgah başında bekliyordu! Yanına gelen görevliler bakın ne yaptı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde dondurucu soğukta meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan Ömer Halis Koçak’ın yardımına güvenlik görevlileri yetişti.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde soğuk havada meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan Ömer Halis Koçak’ın yüzünü güvenlik görevlileri güldürdü.

 

Olay, Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi imkanlarıyla kurduğu küçük tezgahta meyve satışı yapan Ömer Halis Koçak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğukta beklemeye başladı.

 

Bölgede görev yapan TEDAŞ bünyesindeki güvenlik personeli, tezgah başında üşüyen Koçak’ı fark ederek yanına gitti. Koçak’ın soğuk havada daha fazla beklememesi için harekete geçen görevliler, tezgahtaki tüm meyveleri satın aldı.

 

Duyarlı personel, ürünlerin tamamını aldıktan sonra Ömer Halis Koçak’ı evine kadar götürerek teslim etti. Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan bu dayanışma örneği, Koçak’ın da yüzünü güldürdü.

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